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Espreso.tvМирВ Минске демонстранты и военные стоят глаза в глаза. Между ними 30 м

В Минске демонстранты и военные стоят глаза в глаза. Между ними 30 м

В Минске группа демонстрантов подошла к забору возле Стелы "Минск - город герой", которая является традиционным местом встреч оппозиции и которую сейчас охраняют военные и ОМОН. Ситуация напряженная

Протестующие вышли на проезжую часть и стали цепью. Их несколько тысяч, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода .

Расстояние до военных, в руках у которых боевые автоматы и пулеметы - около 30 метров. Люди не идут дальше, военные тоже стоят в своих рядах.

Гражданских и людей в форме разделяет колючая проволока.

Как пишет TUT.by , речь идет о спирале Бруно - особый вид современного военного ограждения.

Участницы Координационного Совета Мария Колесникова и Ольга Ковалькова попросили протестующих отойти от заборов и "не делать провокаций". Демонстранты послушались.

Ковалькова также обратилась к силовикам и попросила не применять силу. Она поблагодарила за защиту людей.

Военные полностью окружили музей Великой Отечественной войны на проспекте Победителей. По периметру на перекрестке проспекта Победителей и Машерова установлены металлические ограждения, за ограждениями цепь из нескольких сотен солдат. Они в бронежилетах, шлемах, у каждого есть штурмовая винтовка Калашникова. Десятки военных грузовиков припаркованы в парке возле музея.

 

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