В Каменском из-за ДТП с фурой обрушился мост

23 августа, 2020, 15:48

В городе Каменское Днепропетровской области в районе речного порта обрушился мост, включавший в себя проезжую часть и дорожку для пешеходов

Об этом со ссылкой на Днепроград рассказывает Еспресо.TV.

Часть мостового перехода, что включает в себя дорожку для пешеходов, проезжую часть с оградой и столбом - упала. Куски моста сползли вниз по насыпи.

По словам директора городского департамента ЖКХ Олега Максименко, данный участок дороги является второстепенным, что не влияет на основной поток движения.

"Данный участок моста является второстепенным для автомобильного движения. Сейчас коммунальные службы города работают над восстановлением этого участка. Силами муниципальной гвардии отрезок мостового перехода блокирован для транспорта и пешеходов. В целом мост функционирует и обрушение не вызывало никаких критических последствий", - отметил Максименко.

Причиной обвала чиновник называет ДТП с участием фуры, которая задела провода и разрушила столб, который вырвал кусок асфальта:

"Ситуация, которая произошла - непростая. Площадь обрушения велика. Причина - дорожно-транспортное происшествие, которое произошло здесь с участием фуры. Машина задела провода и обрушила столб, который падая, вырвал участок асфальтового покрытия. Соответственно вода, что собралась от очень сильного дождя, пошла не из-за ливневых стоков, а по краю разрушенного дорожного полотна, что повлекло за собой сильное размытие почвы и обвал участка мостового перехода ".

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