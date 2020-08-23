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Espreso.tvМирВ горах Грузии в обрыв упал микроавтобус: 12 человек не выжило

В горах Грузии в обрыв упал микроавтобус: 12 человек не выжило


фото: imedinews.ge
12 человек погибли в воскресенье, 23 августа 2020 года, в результате автокатастрофы в муниципалитете Душети (Грузия). Авария произошла возле села Бисо по дороге на Шатили

Микроавтобус с пассажирами упал на каменистый склон с высоты около 80 метров, передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал грузинского ТВ.

"После получения сообщения об аварии на место происшествия мобилизованы все соответствующие подразделения МВД, в том числе бригады патрульной и криминальной полиции, пожарные и спасательные команды со спецтехникой, бригады скорой помощи", - заявили в МВД Грузии.

Несмотря на сложный рельеф местности и тяжелые метеорологические условия, спасательные бригады в настоящее время продолжают спасательную операцию в непрерывном режиме.

По предварительным данным, в микроавтобусе погибли 12 человек и 3 человека получили серьезные травмы.

Тех, кто выжил, перевозят в больницу.

Поиски людей продолжаются.

Параллельно проводится идентификация пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия.

Как уточняет Rustavi 2, причиной трагедии могло стать столкновение автобуса с грузовиком.

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