В горах Грузии в обрыв упал микроавтобус: 12 человек не выжило
Микроавтобус с пассажирами упал на каменистый склон с высоты около 80 метров, передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал грузинского ТВ.
"После получения сообщения об аварии на место происшествия мобилизованы все соответствующие подразделения МВД, в том числе бригады патрульной и криминальной полиции, пожарные и спасательные команды со спецтехникой, бригады скорой помощи", - заявили в МВД Грузии.
Несмотря на сложный рельеф местности и тяжелые метеорологические условия, спасательные бригады в настоящее время продолжают спасательную операцию в непрерывном режиме.
По предварительным данным, в микроавтобусе погибли 12 человек и 3 человека получили серьезные травмы.
Тех, кто выжил, перевозят в больницу.
Поиски людей продолжаются.
Параллельно проводится идентификация пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия.
Как уточняет Rustavi 2, причиной трагедии могло стать столкновение автобуса с грузовиком.
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