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Espreso.tvОбществоУкраина заняла третье место в Европе по количеству новых случаев COVID-19

Украина заняла третье место в Европе по количеству новых случаев COVID-19

По итогам субботы, 22 августа 2020 года, Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Worldometer, информирует Еспресо.TV .

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Россия (4921 заражения), Франция (3602), Украина (2328), Великобритания (+1288), Румыния (1189).

В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 102 971 больных коронавирусом, занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 29-м месте.

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