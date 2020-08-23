Украина заняла третье место в Европе по количеству новых случаев COVID-19
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Worldometer, информирует Еспресо.TV .
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Россия (4921 заражения), Франция (3602), Украина (2328), Великобритания (+1288), Румыния (1189).
В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.
Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 102 971 больных коронавирусом, занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 29-м месте.
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