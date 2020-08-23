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Espreso.tvОбществоТруханов приехал в гости к Кернесу

Труханов приехал в гости к Кернесу

Городской голова Одессы Геннадий Труханов решил наведаться на выходных к своему харьковскому коллеге Геннадию Кернесу

При этом на празднование освобождения Харькова от нацистов и Дня города мэр Одессы выписал себе командировки и подписал соответствующее распоряжение, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесское информагентство Украинская служба информации .

Труханов гостить в Харькове до понедельника, 24 августа.

В распоряжении говорится, что мэра Одессы пригласил лично Кернес.

  • Напомним, Труханов и Кернес являются сопредседателями "партии мэров" под названием "Предложение".

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