Труханов приехал в гости к Кернесу
23 августа, 2020, 08:22
Городской голова Одессы Геннадий Труханов решил наведаться на выходных к своему харьковскому коллеге Геннадию Кернесу
При этом на празднование освобождения Харькова от нацистов и Дня города мэр Одессы выписал себе командировки и подписал соответствующее распоряжение, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесское информагентство Украинская служба информации .
Труханов гостить в Харькове до понедельника, 24 августа.
В распоряжении говорится, что мэра Одессы пригласил лично Кернес.
- Напомним, Труханов и Кернес являются сопредседателями "партии мэров" под названием "Предложение".
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