Россия нарушила перемирие вблизи Авдеевки
Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Михаил Шаравара, передает Еспресо.TV .
"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, задокументировано один факт нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении", - сказал он.
В частности, по данным представителя, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Огонь не открывался.
Среди украинских защитников боевых потерь и раненых нет, заверил Шаравара и добавил, что ситуация в зоне проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил.
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