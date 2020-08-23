Россия нарушила перемирие вблизи Авдеевки

23 августа, 2020, 13:46

С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны российских оккупационных войск

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Михаил Шаравара, передает Еспресо.TV .

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, задокументировано один факт нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении", - сказал он.

В частности, по данным представителя, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Огонь не открывался.

Среди украинских защитников боевых потерь и раненых нет, заверил Шаравара и добавил, что ситуация в зоне проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил.

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