"Европейская Солидарность" поддерживает подписание Меморандума единства украинских сил, - заявление партии
Об этом говорится на сайте партии "ЕС".
"Мы убеждены, что только совместные усилия ответственных действенных граждан способны сохранить Украину в чрезвычайно сложное время украинской истории.
Украина, ее независимость, ее европейское будущее - в опасности. Внешний враг - Путин, оккупировал нашу землю, не собирается отказываться от своих захватнических намерений. Внутренняя беда - непрофессиональная, популистская зеленая власть, разменивает свою ответственность перед народом на дешевые спектакли. А наглая и циничная пророссийская политическая колонна не скрывает своего желания вернуть Украинское государство в имперское стойло.
Усилия этого "тройственного союза" уже поставили Украину на краю пропасти капитуляции и экономической катастрофы.
В такие времена как никогда важна ответственность и умение бороться с собственными амбициями ради национальных интересов.
Именно поэтому мы поддерживаем Меморандум единства украинских сил и призываем все национальные государственные партии, движения и объединения, общественные организации присоединиться к Меморандуму и продемонстрировать умение действовать вместе ради свободы и независимости нашей страны. Потому что Украина у нас одна. И она - превыше всего! ", - говорится в заявлении.
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