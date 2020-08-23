ПСЖ - "Бавария": Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

23 августа, 2020, 07:15

Сегодня, 23 августа, в финале Лиги чемпионов французский ПСЖ сыграет против немецкой "Баварии"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На пути к финалу "Бавария" одолела лондонский "Челси" в 1/8 финала (7: 1 по сумме двух матчей), в четвертьфинале разгромила "Барселону" со счетом 8: 2, а в полуфинале уверенно победила французский "Лион" 3: 0.

ПСЖ прошел дортмундскую "Боруссию" в 1/8 финала (3: 2), в четвертьфинале победил итальянскую "Аталанту" - 2: 1, а в полуфинале разгромил "Лейпциг" со счетом 3: 0.

Лига чемпионов

23 августа

финал

ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия)

Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

21 августа в финале Лиги Европы испанский "Севилья" победила итальянский "Интер" со счетом 3: 2.