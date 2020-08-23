ПСЖ - "Бавария": букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Фаворитом встречи букмекеры считают мюнхенскую "Баварию" и дают на победу немцев коэффициент - 2,07. На победу французского ПСЖ коэффициент - 3,15. Ничья в основное время - 4,2.
На пути к финалу "Бавария" одолела лондонский "Челси" в 1/8 финала (7: 1 по сумме двух матчей), в четвертьфинале разгромила "Барселону" со счетом 8: 2, а в полуфинале уверенно победила французский "Лион" 3: 0.
ПСЖ прошел дортмундскую "Боруссию" в 1/8 финала (3: 2), в четвертьфинале победил итальянскую "Аталанту" - 2: 1, а в полуфинале разгромил "Лейпциг" со счетом 3: 0.
Лига чемпионов
23 августа
финал
ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия)
Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 21 августа в финале Лиги Европы испанский "Севилья" победила итальянский "Интер" со счетом 3: 2.
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