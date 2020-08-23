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Espreso.tvСпортПСЖ - "Бавария": букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

ПСЖ - "Бавария": букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 23 августа, в финале Лиги чемпионов французский ПСЖ сыграет против немецкой "Баварии"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Фаворитом встречи букмекеры считают мюнхенскую "Баварию" и дают на победу немцев коэффициент - 2,07. На победу французского ПСЖ коэффициент - 3,15. Ничья в основное время - 4,2.

На пути к финалу "Бавария" одолела лондонский "Челси" в 1/8 финала (7: 1 по сумме двух матчей), в четвертьфинале разгромила "Барселону" со счетом 8: 2, а в полуфинале уверенно победила французский "Лион" 3: 0.

ПСЖ прошел дортмундскую "Боруссию" в 1/8 финала (3: 2), в четвертьфинале победил итальянскую "Аталанту" - 2: 1, а в полуфинале разгромил "Лейпциг" со счетом 3: 0.

Лига чемпионов

23 августа

финал

ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия)

Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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