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Espreso.tvМирПропавшего во время акций протеста в Минске футбольного фаната нашли повешенным в лесополосе

Пропавшего во время акций протеста в Минске футбольного фаната нашли повешенным в лесополосе

Белорусские волонтеры нашли мертвым 28-летнего футбольного болельщика из Минска Никиту Кривцова, который исчез в Минске 12 августа 2020 года

Об этом со ссылкой на RFI передает Еспресо.TV.

"Кривцов Никита Сергеевич (31.07.1992 г.р.), найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел". 

Командир отряда Сергей Ковган отметил, что на теле погибшего якобы нет видимых телесных повреждений.

При этом в милицейском ориентировании сообщалось, что в первой половине дня 12 августа Никита Кривцов направлялся из Минска на работу в пригород Королев Стан. После этого на связь с родственниками не выходил. Жена Никиты Кривцова Елена говорила, что его телефон в последний раз был включен в районе Центра неврологии и нейрохирургии в Минске.

Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич рассказала журналистам, что труп мужчины был обнаружен повешенным на дереве в районе улицы парниковых в Партизанском районе Минска.

  • Кривцов был футбольным фанатом.
  • На вечер его исчезновения пришлось одно из самых жестких подавлений массовых уличных выступлений.

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