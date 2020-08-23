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Espreso.tvОбществоПользуясь перемирием, оккупанты ведут незаконную разведку с помощью БПЛА, - воины-добровольцы

Пользуясь перемирием, оккупанты ведут незаконную разведку с помощью БПЛА, - воины-добровольцы

иллюстративное
Злоупотребляя установленным на фронте режимом тишины, россияне и наемники осуществляют разведывательные полеты над опорными пунктами ВСУ. Их БПЛА занимаются видеосъемками украинских позиций

Об этом в воскресенье, 23 августа 2020 года, сообщила инициатива ветеранов добровольческого полка "Азов" Последний блок-пост , представители которой находятся в районе передовой, информирует Еспресо.TV.

"Согласно приказам украинского командования наши солдаты не имеют права сбивать вражеские коптеры, чтобы не "творить провокаций ", - отмечается в сообщении.

При этом ОБСЕ не фиксирует действия россиян как нарушение договоренностей, ведь вещественных доказательств ВСУ предоставить не могут. Опять же, из-за запрета уничтожать БПЛА.

"Кто-то радуется "перемирию", а кто-то его использует для подготовки нового наступления", - заключает "Последний блок-пост".

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