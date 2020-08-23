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Espreso.tvМирПод конец Лукашенко может подписать все, что потребует от него Путин, - Фейгин

Под конец Лукашенко может подписать все, что потребует от него Путин, - Фейгин

Последние дни правления Александра Лукашенко могут ознаменоваться наиболее угрожающими для будущего Беларуси решениями, которые он будет принимать под диктовку Кремля. Речь идет об окончательной "интеграции" Беларуси с Россией в рамках т. н. союзного государства

Об этом российский юрист и оппозиционер Марк Фейгин заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на Еспресо.TV .

"Скорее всего, Кремль "сольет" Лукашенко. Он им тоже не нужен, он всем надоел за 26 лет. Но перед своим уходом они заставят его подписать все интеграционные соглашения, принять на себя всю ответственность за ущемление, умаление белорусского суверенитета", - подчеркнул он.

Таким образом у нового руководства Беларуси руки будут "связаны" самыми серйозными обязательствами перед Москвой. 

"Вновь пришедший глава государства Беларусь будет вынужден констатировать, что в условиях уже подписаных и реализованих соглашений по интеграции и создания эмиссионного центра в Москве, создания союзного парламента, выборам союзного президента он сделать ничего не может и уже вынужден действовать в этой ситуации в ограниченном суверенитете Беларуси", - объяснил юрист.

При этом, по словами Фейгина, Кремлю очень важно, чтобы сменщиками Лукашенко тоже были подконтрольные РФ люди.

 

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