Начался 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

23 августа, 2020, 22:04

В воскресенье, 23 августа 2020 года, в столице стартовал 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

Во время открытия фестиваля были представлены конкурсные программы, в том числе международные, передает Еспресо.TV .

В этом году заявки на участие подали около 2 тыс. фильмов, тогда как отбор прошли две сотни лучших, 55 из которых - украинские ленты.

Посмотреть их зрители смогут с соблюдением ограничений адаптивного карантина, масками, дистанцией - на улице и в кинотеатрах.

"Молодость" продлится до 13 августа.

Картины будут демонстрироваться в 4-х локациях столицы:

кинотеатре под открытым небом вблизи Арки дружбы народов,

кинотеатре "Октябрь",

Fedoriv Hub'и,

Дома кино.

Показы также будут вестись онлайн - на сайте фестиваля.

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