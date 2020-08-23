Начался 49-й международный кинофестиваль "Молодость"
23 августа, 2020, 22:04
В воскресенье, 23 августа 2020 года, в столице стартовал 49-й международный кинофестиваль "Молодость"
Во время открытия фестиваля были представлены конкурсные программы, в том числе международные, передает Еспресо.TV .
В этом году заявки на участие подали около 2 тыс. фильмов, тогда как отбор прошли две сотни лучших, 55 из которых - украинские ленты.
Посмотреть их зрители смогут с соблюдением ограничений адаптивного карантина, масками, дистанцией - на улице и в кинотеатрах.
"Молодость" продлится до 13 августа.
Картины будут демонстрироваться в 4-х локациях столицы:
- кинотеатре под открытым небом вблизи Арки дружбы народов,
- кинотеатре "Октябрь",
- Fedoriv Hub'и,
- Дома кино.
Показы также будут вестись онлайн - на сайте фестиваля.
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