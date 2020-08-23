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Espreso.tvОбществоНачался 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

Начался 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

В воскресенье, 23 августа 2020 года, в столице стартовал 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

Во время открытия фестиваля были представлены конкурсные программы, в том числе международные, передает Еспресо.TV .

В этом году заявки на участие подали около 2 тыс. фильмов, тогда как отбор прошли две сотни лучших, 55 из которых - украинские ленты.

Посмотреть их зрители смогут с соблюдением ограничений адаптивного карантина, масками, дистанцией - на улице и в кинотеатрах.

"Молодость" продлится до 13 августа.

Картины будут демонстрироваться в 4-х локациях столицы:

  • кинотеатре под открытым небом вблизи Арки дружбы народов,
  • кинотеатре "Октябрь",
  • Fedoriv Hub'и,
  • Дома кино.

Показы также будут вестись онлайн - на сайте фестиваля.

 

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