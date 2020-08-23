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Espreso.tvМирНа улицы Беларуси вернулся "хапун". После акций в Гродно и Могилеве ОМОН хватал протестующих

На улицы Беларуси вернулся "хапун". После акций в Гродно и Могилеве ОМОН хватал протестующих

Задержания в Гродно
фото: скріншот
Вечером в субботу, 22 августа 2020 года, вновь имели место задержания участников мирных протестов в белорусских областных центрах Гродно и Могилев

Об этом со ссылкой на независимый правозащитный центр Вясна передает Еспресо.TV .

В частности, возле ТЦ "Гиппо" в Могилеве проходила мирная акция против фальсификаций и милицейского произвола. Сотрудники Октябрьского райотдела города задержали не менее трех человек, сообщил лидер областной организации оппозиционной "Объединенной гражданской партии" Владимир Шанцев.

В Гродно силовики в масках на двух автобусах догнали группу молодых людей, которые уже вышли из площади, и затолкали в своих транспортных средств.

Такой образ действий правоохранителей белорусы называют "взяточников".

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Среди задержанных - известный гродненский активист, музыкант Игорь Банцар.

Другие задержанные - Максимилиан Кривец, Артур Куршаков, Алексей Паук.

Следует отметить, что выступая днем в субботу, 22 августа, на провластном митинге в Гродно правитель Беларуси Александр Лукашенко поручил областному силовому блоку "выявить всех подстрекателей и провокаторов".

"Люди устали - мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. Поручаю Министерству внутренних дел и Комитету госбезопасности по Гродненской области обеспечить порядок на улицах Гродно и других городах области в субботу и воскресенье. Как бы кому не нравилось, нужно выявить аккуратно - а не толпой - аккуратно выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все списки их. Нужно выявить ", - приводит слова Лукашенко местный портал Hrodna.life .

  • Напомним, в воскресенье, 23 августа 2020 года, объединенная белорусская оппозиция намерена провести мегаакцию "Марш новой Беларуси" .
  • Также Координационный Совет Беларуси представит сегодня правовой алгоритм устранения Лукашенко от президентских полномочий.

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