На Эспрессо начался проект "Украина - это мы!"
Часть фотографий мы будем публиковать в этой новости.
Телемарафоном Эспрессо начинает специальный проект "Украина - это мы!", целью которого является помочь украинцам лучше узнать самих себя. В рамках проекта мы будем рассказывать о украинцах, о тех чертах, явлениях, людях и событиях, которые можно назвать объединяющими. Мы будем помогать украинцам посмотреть на себя, рассмотреть и увидеть свои особенности, свои таланты, свои черты и тому подобное.
"Восток и Запад вместе! Дети с Воютичский ОТГ вместе с детьми фронтового Золотого сшивают Украины !!", - так назвали фото авторы.
Большая Александровка, Херсонская область. Тихомирова Елена
Ветераны ОУН и УПА Илья Сливинский и Иван Палагицкий
Лариса, Киев
Матвиенко Олег, Владимир и Анастасия. Киев, Крещатик
Украинцы Запорожье
Оксана Падалка с семьей, Киев
Оксана Тимочко
Молодые украинцы из села Турады на Львовщине
Светлана Бурбело
Украинцы Харькова
Фольклорный коллектив "Луч" с с.Бобрик Броварского района Киевской области
Вероника Шкарупа, Хмельницкий
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