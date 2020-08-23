На Эспрессо начался проект "Украина - это мы!"

24 августа, 2020, 07:40

На телеканале Эспрессо начался телемарафон "Украина - это мы!", во время которого зрители увидят фотографии и видео, которые украинцы прислали в течение недели

Часть фотографий мы будем публиковать в этой новости.

Телемарафоном Эспрессо начинает специальный проект "Украина - это мы!", целью которого является помочь украинцам лучше узнать самих себя. В рамках проекта мы будем рассказывать о украинцах, о тех чертах, явлениях, людях и событиях, которые можно назвать объединяющими. Мы будем помогать украинцам посмотреть на себя, рассмотреть и увидеть свои особенности, свои таланты, свои черты и тому подобное.

"Восток и Запад вместе! Дети с Воютичский ОТГ вместе с детьми фронтового Золотого сшивают Украины !!", - так назвали фото авторы.

Большая Александровка, Херсонская область. Тихомирова Елена

Ветераны ОУН и УПА Илья Сливинский и Иван Палагицкий

Лариса, Киев

Матвиенко Олег, Владимир и Анастасия. Киев, Крещатик

Украинцы Запорожье

Оксана Падалка с семьей, Киев

Оксана Тимочко

Молодые украинцы из села Турады на Львовщине

Светлана Бурбело

Украинцы Харькова

Фольклорный коллектив "Луч" с с.Бобрик Броварского района Киевской области

Вероника Шкарупа, Хмельницкий