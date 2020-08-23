Коронавирус в Украине: за сутки - 1987 новых, 500 излечилось
23 августа, 2020, 12:05
По состоянию на утро воскресенья, 23 августа 2020 года, в Украине выявлено 1987 новых случаев заражения СOVID-19
Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны Украины передает Еспресо.TV .
Выявлено - 104 958 (+ 1987).
Умерло - 2271 (+ 27).
Выздоровели - 52235 (+ 500).
Активно больных - 50 452 (+ 1460).
- Напомним, Украина заняла третье место в Европе по количеству новых случаев COVID-19.
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