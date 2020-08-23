Коронавирус в Украине: за сутки - 1987 новых, 500 излечилось

23 августа, 2020, 12:05

По состоянию на утро воскресенья, 23 августа 2020 года, в Украине выявлено 1987 новых случаев заражения СOVID-19

Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны Украины передает Еспресо.TV .

Выявлено - 104 958 (+ 1987).

Умерло - 2271 (+ 27).

Выздоровели - 52235 (+ 500).

Активно больных - 50 452 (+ 1460).

Напомним, Украина заняла третье место в Европе по количеству новых случаев COVID-19.

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