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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 1987 новых, 500 излечилось

Коронавирус в Украине: за сутки - 1987 новых, 500 излечилось

По состоянию на утро воскресенья, 23 августа 2020 года, в Украине выявлено 1987 новых случаев заражения СOVID-19

Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны Украины передает Еспресо.TV .

Выявлено - 104 958 (+ 1987).

Умерло - 2271 (+ 27).

Выздоровели - 52235 (+ 500).

Активно больных - 50 452 (+ 1460).

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