Кличко призвал киевлян "прекратить вести себя так, будто вируса нет": за сутки в столице антирекорд
На этом акцентировал мэр Киева Виталий Кличко, говорится в его телеграмм-канале .
В общем, в столице 11 тыс. 814 подтвержденных случаев COVID-19.
По словам Кличко, заболели:
- 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
- 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
- 6 девочек - от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.
В частности, заболели восемь медиков.
Выздоровели за сутки 84 человека. В целом болезнь побороли 3766 жителей Киева.
"Я призываю всех наконец понять степень угрозы! И прекратить вести себя, будто вируса нет. Правила безопасности просты. И их должны соблюдать все!", - заявил мэр.
Кличко напомнил правила безопасности здоровья в условиях коронавирусной пандемии.
"Несложно надевать маску. Часто мыть руки. Пользоваться антисептиком. Держать социальную дистанцию и не идти в места большого скопления людей. Это элементарные вещи. И пренебрегать ими нельзя Если мы не хотим вернуться к строгому карантину. Если мы не хотим, чтобы опять остановился общественный транспорт. Закрылись детские сады, а бизнес - сидел по домам ", - сказал он.
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