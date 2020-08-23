 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКличко призвал киевлян "прекратить вести себя так, будто вируса нет": за сутки в столице антирекорд

Кличко призвал киевлян "прекратить вести себя так, будто вируса нет": за сутки в столице антирекорд


фото: https://t.me/vitaliy_klitschko
За прошедшие сутки в Киеве - 307 случаев заболевания коронавирусом. 18 из них - у детей. Такого количества выявленных больных за сутки еще не было

На этом акцентировал мэр Киева Виталий Кличко, говорится в его телеграмм-канале .

В общем, в столице 11 тыс. 814 подтвержденных случаев COVID-19.

По словам Кличко, заболели:

  • 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • 6 девочек - от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.

В частности, заболели восемь медиков.

Выздоровели за сутки 84 человека. В целом болезнь побороли 3766 жителей Киева.

"Я призываю всех наконец понять степень угрозы! И прекратить вести себя, будто вируса нет. Правила безопасности просты. И их должны соблюдать все!", - заявил мэр.

Кличко напомнил правила безопасности здоровья в условиях коронавирусной пандемии.

"Несложно надевать маску. Часто мыть руки. Пользоваться антисептиком. Держать социальную дистанцию и не идти в места большого скопления людей. Это элементарные вещи. И пренебрегать ими нельзя Если мы не хотим вернуться к строгому карантину. Если мы не хотим, чтобы опять остановился общественный транспорт. Закрылись детские сады, а бизнес - сидел по домам ", - сказал он.

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 августа, 2020 воскресенье

22 августа, 2020 суббота

больше новостей

23 августа, 2020 воскресенье

22 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать