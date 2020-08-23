Кличко призвал киевлян "прекратить вести себя так, будто вируса нет": за сутки в столице антирекорд

23 августа, 2020, 12:26

За прошедшие сутки в Киеве - 307 случаев заболевания коронавирусом. 18 из них - у детей. Такого количества выявленных больных за сутки еще не было

На этом акцентировал мэр Киева Виталий Кличко, говорится в его телеграмм-канале .

В общем, в столице 11 тыс. 814 подтвержденных случаев COVID-19.

По словам Кличко, заболели:

152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;

6 девочек - от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.

В частности, заболели восемь медиков.

Выздоровели за сутки 84 человека. В целом болезнь побороли 3766 жителей Киева.

"Я призываю всех наконец понять степень угрозы! И прекратить вести себя, будто вируса нет. Правила безопасности просты. И их должны соблюдать все!", - заявил мэр.

Кличко напомнил правила безопасности здоровья в условиях коронавирусной пандемии.

"Несложно надевать маску. Часто мыть руки. Пользоваться антисептиком. Держать социальную дистанцию и не идти в места большого скопления людей. Это элементарные вещи. И пренебрегать ими нельзя Если мы не хотим вернуться к строгому карантину. Если мы не хотим, чтобы опять остановился общественный транспорт. Закрылись детские сады, а бизнес - сидел по домам ", - сказал он.