Авиакатастрофа в Иране: Украинские пилоты действовали правильно и до последнего пытались спасти самолет

23 августа, 2020, 16:30

Экипаж сбитого в январе 2020 года вблизи Тегерана украинского пассажирского самолета Boeing 737 после ошибочного попадания в борт первой ракеты сделал все возможное, чтобы спасти лайнер и людей в нем

Об этом 23 августа 2020 года заявил глава иранской организации гражданской авиации Тураджи дехкан Зангене, опираясь на информацию с диктофона в кабине (CVR) и регистратора данных полетов (FDR) в "черных ящиках" самолета, передает Еспресо.TV со ссылкой на Tasnim News Agency .

Чиновник отметил, что не обнародовать технические и экспертные данные по авиационным катастрофах к публикации независимого отчета не принято, но президент Ирана Рухани, чтобы все было прозрачно и понятно, в данном случае приказал сделать исключение.

"Черный ящик зафиксировал все звуки в кабине в течение 19 секунд после удара (первой - ред.) ракеты, отметил он, отметив, что три сильных членов экипажа, в том числе инструктор полетов, осознавали ненормальную ситуацию и пытались контролировать и управлять самолетом до последнего момента ", - говорится в сообщении.

"Инструктор полетов предоставил необходимые указания. Разговор свидетельствует, что у самолета возникли проблемы с электричеством, поскольку летный экипаж включил вспомогательный блок питания", - добавил Тураджи дехкан Зангене.

По его словам, украинские летчики действовали уверенно и профессионально

"При этом изнутри пассажирского салона нет ни одного тревожного звука или знака. Разговоры и реакция летного экипажа свидетельствует об их физическом здоровье в эти моменты", - добавил он.