Зеленский просит Эрдогана помочь с освобождением 20 крымскотатарских узников Кремля

22 августа, 2020, 22:42

Главы двух государств обсудили ряд важных вопросов, а также двустороннее сотрудничество, передает со ссылкой на президентскую пресс-службу Еспресо.TV .

В начале разговора Эрдоган поздравил Зеленского с установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Украинский президент, со своей стороны, заявил об отсутствии боевых потерь в течение 27 дней.

Зеленский также затронул вопрос о необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией людей, в том числе крымских татар.

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них - отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", - сообщил он.

Кроме того, лидеры государств обсудили ход выполнения договоренностей по строительству автомобильных дорог, а также жилья для 500 семей переселенцев из Крыма.

Зеленский и Эрдоган также общались по поводу открытия залежей природного газа на турецком побережье Черного моря, ситуации с распространением коронавируса и развития торгово-экономического сотрудничества.

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