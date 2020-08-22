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Espreso.tvОбществоИз ОРДЛО передают о 45 новых больных COVID-19 и трех умерших

Из ОРДЛО передают о 45 новых больных COVID-19 и трех умерших

За прошедшие сутки в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области выявлено 45 больных коронавируса. Еще трое зараженных в предыдущий период умерли - женщина в возрасте 81 года и двое мужчин в возрасте 63 и 77 лет

Об этом заявили в "минздраве" террористической группировки "ДНР", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.

Отмечается, что все новые пациенты - из круга лиц, контактировавших с теми, кто заболел ранее. Среди них - 11 медработников.

По состоянию на 10:00 субботы, 22 августа 2020 года, группировка целом признает 2 292 случая COVID-19. Из них выписано - 1 125 человек, летальных исходов - 127.

Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на оккупированных территориях нет.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 22 августа 2020 года, на всей подконтрольной Украине территории насчитывалось 2 328 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса. Сейчас это абсолютный рекорд с начала пандемии.

При этом самые высокие темпы распространения коронавирусной инфекции фиксировались в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях. За последние сутки там обнаружено более 200 новых заражений в каждом из названных регионов.

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