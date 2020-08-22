Из ОРДЛО передают о 45 новых больных COVID-19 и трех умерших
Об этом заявили в "минздраве" террористической группировки "ДНР", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.
Отмечается, что все новые пациенты - из круга лиц, контактировавших с теми, кто заболел ранее. Среди них - 11 медработников.
По состоянию на 10:00 субботы, 22 августа 2020 года, группировка целом признает 2 292 случая COVID-19. Из них выписано - 1 125 человек, летальных исходов - 127.
Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на оккупированных территориях нет.
Напомним, по состоянию на утро субботы, 22 августа 2020 года, на всей подконтрольной Украине территории насчитывалось 2 328 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса. Сейчас это абсолютный рекорд с начала пандемии.
При этом самые высокие темпы распространения коронавирусной инфекции фиксировались в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях. За последние сутки там обнаружено более 200 новых заражений в каждом из названных регионов.
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