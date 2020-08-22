В этот день родился Матвей Лотович - соорганизатор медицинской службы УПА, личный врач Шухевича

22 августа, 2020, 16:36

22 августа 1903 года на хуторе Гаи Ходоровские на Тернопольщине родился Матвей Лотович, соорганизатор медицинской службы Украинской повстанческой армии, главный врач ее руководства

Подробности со ссылкой на Галинфо рассказывает Еспресо.TV.

В 1924 году окончил Тернопольскую гимназию. Изучал медицину в Варшаве, затем учился во Львове. В 1932 году получил диплом врача. После стажировки работал во Львовском госпитале, а затем в Новом Милятине.

В течение 1940-1944 гг. Лотовича работал старшим лаборантом Львовского мединститута. В период немецкой оккупации действовал в украинском Центральном Комитете, а с середины 1944 года начал тесное сотрудничество с подпольем ОУН и УПА.

По поручению станичного "Дуба" лечил солдат и командиров УПА, оказывал помощь подпольным медицинским пунктам. Благодаря ему удалось ликвидировать эпидемию кожной болезни, вспыхнувшей в Рожанке Выжней.

В 1945-1948 гг. Лотовича работал ассистентом кафедры пропедевтики терапии и заведовал терапевтическим отделом Львовского мединститута. Он лечил духовенство подпольной Греко-Католической Церкви, командиров и воинов УПА. В 1946 был назначен врачом Главного Провода ОУН и УПА.

В июне 1947 гг. к Матвею Лотовичу обращался за медицинской помощью главнокомандующий УПА Роман Шухевич, у которого врач диагностировал ослабление сердечной мышцы, катар желудка, ревматизм суставов. Во второй раз Шухевич посетил его в феврале 1948 года.

Под вымышленными фамилиями Лотовича принимал и лечил больных. Помогал Украинскому Красному Кресту, консультировал медицинскую службу УПА. Владел польским, русским, чешским, английским и немецким языками.

7 апреля 1948 года Лотовича арестовали. После многочисленных пыток в НКВД его осудили на 25 лет ГУЛАГа. Жену Анизию с дочерьми: 10-летней Зоряной и 14-летней Галиной, отправили в Хабаровский край, откуда они вернулись лишь в 1957 году

Матвей Лотовича отбывал заключение в особом лагере в городе Тайшет Иркутской области. Работал в лагерной больнице терапевтом и ренгенологом. Умер 9 сентября 1953 от инсульта.

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