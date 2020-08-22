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Espreso.tvОбществоВ этот день родился Матвей Лотович - соорганизатор медицинской службы УПА, личный врач Шухевича

В этот день родился Матвей Лотович - соорганизатор медицинской службы УПА, личный врач Шухевича

22 августа 1903 года на хуторе Гаи Ходоровские на Тернопольщине родился Матвей Лотович, соорганизатор медицинской службы Украинской повстанческой армии, главный врач ее руководства

Подробности со ссылкой на Галинфо рассказывает Еспресо.TV.

В 1924 году окончил Тернопольскую гимназию. Изучал медицину в Варшаве, затем учился во Львове. В 1932 году получил диплом врача. После стажировки работал во Львовском госпитале, а затем в Новом Милятине.

В течение 1940-1944 гг. Лотовича работал старшим лаборантом Львовского мединститута. В период немецкой оккупации действовал в украинском Центральном Комитете, а с середины 1944 года начал тесное сотрудничество с подпольем ОУН и УПА.

По поручению станичного "Дуба" лечил солдат и командиров УПА, оказывал помощь подпольным медицинским пунктам. Благодаря ему удалось ликвидировать эпидемию кожной болезни, вспыхнувшей в Рожанке Выжней.

В 1945-1948 гг. Лотовича работал ассистентом кафедры пропедевтики терапии и заведовал терапевтическим отделом Львовского мединститута. Он лечил духовенство подпольной Греко-Католической Церкви, командиров и воинов УПА. В 1946 был назначен врачом Главного Провода ОУН и УПА.

В июне 1947 гг. к Матвею Лотовичу обращался за медицинской помощью главнокомандующий УПА Роман Шухевич, у которого врач диагностировал ослабление сердечной мышцы, катар желудка, ревматизм суставов. Во второй раз Шухевич посетил его в феврале 1948 года.

Под вымышленными фамилиями Лотовича принимал и лечил больных. Помогал Украинскому Красному Кресту, консультировал медицинскую службу УПА. Владел польским, русским, чешским, английским и немецким языками.

7 апреля 1948 года Лотовича арестовали. После многочисленных пыток в НКВД его осудили на 25 лет ГУЛАГа. Жену Анизию с дочерьми: 10-летней Зоряной и 14-летней Галиной, отправили в Хабаровский край, откуда они вернулись лишь в 1957 году

Матвей Лотовича отбывал заключение в особом лагере в городе Тайшет Иркутской области. Работал в лагерной больнице терапевтом и ренгенологом. Умер 9 сентября 1953 от инсульта.

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