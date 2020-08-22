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Espreso.tvОбществоВ центре Киева перекроют движение транспорта

В центре Киева перекроют движение транспорта

23-24 августа 2020 года, в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части украинской столицы, будет действовать ограничение движения транспорта

Об этом со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции передает Еспресо.TV .

В частности, движение автомобилей будет перекрыто (с 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа):

улица Трехсвятительская;

улица Владимирская;

улица Михайловская;

улица Малая Житомирская;

проезд Владимирский (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа).

Движение автомобилей будет ограничено (при проведении мероприятий):

улица Владимирская;

улица Большая Житомирская;

улица Десятинная;

улица Малая Житомирская;

переулок Рыльский.

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