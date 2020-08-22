В центре Киева перекроют движение транспорта
22 августа, 2020, 08:50
23-24 августа 2020 года, в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части украинской столицы, будет действовать ограничение движения транспорта
Об этом со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции передает Еспресо.TV .
В частности, движение автомобилей будет перекрыто (с 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа):
улица Трехсвятительская;
улица Владимирская;
улица Михайловская;
улица Малая Житомирская;
проезд Владимирский (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа).
Движение автомобилей будет ограничено (при проведении мероприятий):
улица Владимирская;
улица Большая Житомирская;
улица Десятинная;
улица Малая Житомирская;
переулок Рыльский.
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