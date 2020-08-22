Священнослужителям ПЦУ позволили избираться в местные советы

22 августа, 2020, 13:19

Священный Синод ПЦУ рекомендует священнослужителям воздержаться от баллотирования в органы местного самоуправления, однако в отдельных случаях не запрещает этого делать

Об этом 22 августа 2020 года сообщает Религиозно-информационная служба Украины, передает Еспресо.TV.

"Учитывая предыдущий в целом положительный опыт участия архиереев и духовенства в работе местных советов (сельских, поселковых, городских, районных и областных) благословить по канонической икономии и в дальнейшем архиереям и духовенству, где это представляется целесообразным, баллотироваться в местные советы и участвовать в их работе в качестве депутатов. Вместе с тем отметить, что в целом священнослужителям лучше воздержаться от баллотирования в местные советы и соглашаться на это относится только при наличии особой пастырской целесообразности и по настоянию местной территориальной общины ", - говорится в постановлении Синода.

На выдвижение своей кандидатуры священнослужители ПЦУ должны получать письменное благословение: архиереи - от предстоятеля, митрополита Киевского и всея Украины, священники и диаконы - от своего епархиального архиерея. Без получения такого письменного благословения выдвижение клириками своей кандидатуры запрещается.

Вместе с тем, священннослужителям ПЦУ также категорически запрещается использовать храм и его территорию для проведения предвыборной агитации. Нарушение этих норм влечет отзыв письменного благословения на баллотирование и канонические наказания.

Как отмечается в постановлении Синода, будучи избранными в местные советы клирики должны неукоснительно помнить, представляющие в ней свою территориальную общину и всех ее избирателей, а не конкретную политическую силу, которая оказывала им поддержку на выборах или во фракцию которой они входят в местном совете.

Согласие Священного Синода на разрешение клирикам избираться в органы местного самоуправления - местные советы - объясняется тем, что согласно законов Украины участие в работе этих советов в качестве депутатов происходит на общественных началах, без принятия на постоянную работу.

Согласно Апостольских правил 6, 81 и других правил священнослужителям запрещается избираться или принимать назначение на должности, в том числе в органах местной власти и местного самоуправления, если осуществление полномочий на этих должностях связано с принятием на постоянную работу. 81 Апостольское правило говорит: "Сказано нами, что не принадлежит епископу, или пресвитеру отдаваться народном управлению, но без упущения быть при делах церковных. Поэтому либо пусть будет убежден этого не делать, или пусть будет извержен. Ибо никто не может служить двум хозяевам служить, по Господней заповеди "(Мф.6: 24).

В связи с этим священнослужителям полностью запрещается выдвигать свои кандидатуры и избираться на должности сельского, поселкового, городского головы, главы объединенной территориальной общины, а также соглашаться на избрание или назначение на должности в местных или государственных органах власти, где предусмотрено принятие на постоянную работу. По этой же причине клирикам запрещается выдвигать свои кандидатуры и избираться в Верховную Раду Украины.

Напомним, местные выборы пройдут в Украине 25 октября этого года.

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