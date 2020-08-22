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Espreso.tvОбществоСегодня в 13:00 с Патриаршего собора УГКЦ в Киеве будут транслировать похороны Марты Коломиец

Сегодня в 13:00 с Патриаршего собора УГКЦ в Киеве будут транслировать похороны Марты Коломиец

Похороны директора программы Фулбрайта в Украине Марты Коломиец будут транслировать в прямом эфире 22 августа в 13:00

Трансляция с Патриаршего собора УГКЦ будет доступна на YouTube за этой ссылке, передает Еспресо.TV.

Ее организует греко-католическое "Живое Телевидение".

"22 августа в 13:00 начинаем прямую трансляцию чина похорон новопреставленной Марты Коломиец. Богослужение возглавит владыка Иосиф Милян, епископ-помощник Киевской архиепархии. Как сообщалось в СМИ, Марта Коломиец, директор Программы Фулбрайта в Украине, инициатор и руководитель многих образовательных и культурных проектов, умерла 16 августа 2020 ггода. Она родилась в украинской семье в Чикаго, но прожила большую часть своей жизни в Украине. Она обладала удивительной способностью объединять добрых людей для добрых дел и сумела очень много сделать для Украины", говорят о Марте Коломиец те, кто ее непосредственно знал, - говорится в комментарии к трансляции.

Муж Марты Коломиец, журналист Даниил Яневский, сообщил в Facebook:

"Марта Коломиец-Яневская, моя бесценная жена, приедет проститься со всеми вами, кто был ее и моей жизнью. 22 августа, 13.00-15.00, Патриарший Собор Воскресения Христова, ул. Никольско-Слободская, 5 Трансляция Богослужения по адресу. Ее последнее путешествие на родной украинской землей - до Байкового кладбища ".

  • Напомним, глава правления Украинского женского фонда, журналистка по профессии, жена Даниила Яневского, директор программы Фулбрайта в Украине Марта Коломиец ушла из жизни 16 августа .

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