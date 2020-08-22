С начала августа в Украине утонули 120 человек, из них - 10 детей
Спасти удалось более 65 человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Такая статистика является следствием легкомысленного отношения к правилам безопасности на воде, отмечают спасатели.
"На водных объектах Украины с начала месяца погибли более 120 человек, из них почти 10 детей. Спасены более 65 человек, из них - около 10 детей. Такая статистика свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности у водоемов", - говорится в сообщении.
ГСЧС призывает не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.
В частности, во время отдыха у водоемов запрещается:
- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
- купаться в одиночку;
- плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенных для купания;
- употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
- подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
- купание детей без сопровождения взрослых.
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