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Espreso.tvОбществоС начала августа в Украине утонули 120 человек, из них - 10 детей

С начала августа в Украине утонули 120 человек, из них - 10 детей


фото: prykarpattya.org
В Украине с начала августа в водоемах утонули более 120 человек. Среди утонувших почти 10 детей

Спасти удалось более 65 человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Такая статистика является следствием легкомысленного отношения к правилам безопасности на воде, отмечают спасатели.

"На водных объектах Украины с начала месяца погибли более 120 человек, из них почти 10 детей. Спасены более 65 человек, из них - около 10 детей. Такая статистика свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности у водоемов", - говорится в сообщении.

ГСЧС призывает не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.

В частности, во время отдыха у водоемов запрещается:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
  • купаться в одиночку;
  • плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенных для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

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