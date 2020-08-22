Путину угрожают "Хабаровской демократической республикой"

22 августа, 2020, 17:57

Бывший кандидат в губернаторы хабаровского края (РФ) Андрей Петров, представляющий партию "Зеленые", заявил о намерении инициировать создание Хабаровской демократической республики со своими президентом и парламентом, если арестованного руководителя края Сергея Фургала не отпустят домой

ХДР, по замыслу Петрова, останется частью России, но станет более самостоятельным регионом. Такую новость сегодня, 22 августа 2020 года, в седьмую субботу хабаровских протестов распространили сразу два российских ресурса - местный DVnovosti.ru и центральный Argumenti.ru, передает Еспресо.TV .

Петров в ходе своего обращения высказал претензии российским федеральным телеканалам.

"Нас обвиняют в сепаратизме, называют маргиналами, но мы - дальневосточники. Центральные телеканалы показывают Сирию, Европу, Америку, но не Хабаровск. Разве мы не граждане Российской Федерации?" - возмутился Петров.

Один из лидеров "Зеленых", который также является заместителем начальника управления лесами правительства края, заявил, что поддерживает митинги в Хабаровске. Москву он обвинил в нежелании слышать простых людей.

"Какие мы сепаратисты? Сепаратисты живут в столице, отгородились от нас стеной. Месяц народ выходит на улицы, но его не видят. Я предлагаю хабаровчанами не выходить на митинги до 29 числа и потребовать, чтобы 29 августа Сергея Фургала привезли в Хабаровск, где мы проведем честный суд. Также я считаю, что нам должны списать все долги, которые набрал прошлый губернатор, и выделить около 100 млрд в качестве моральной компенсации", - добавил "зеленый".

Петров считает, что эти условия должны быть выполнены. В противном случае, по его мнению, необходимо превратить край в республику. Как Петров планирует это сделать - он не уточнил, однако заверил, что готов ехать в Москву и встречаться с президентом России. Он также добавил, что Владимира Путина, вероятно, держат в неведении по делу Сергея Фургала. Последнего Петров видит первым главой Хабаровской демократической республики.

На свои субботние акции жители Хабаровска выходят преимущественно под местными бело-зелено-синими флагами, официально утвержденными как флаги края.

Сто лет назад эта местность называлась "Зеленый Клин" и была населена этническими украинцами.

После свержения царизма они провозгласили Дальневосточную республику и оказали сопротивление большевикам.

Сергей Фургал был арестован после того как во время конституционного референдума на тему снятия с Путина ограничений на количество сроков пребывания у власти Хабаровский край дал один из наименьших показателей в пользу постоянного правителя России. После этого его арестовали за якобы заказные убийства в девяностые годы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb