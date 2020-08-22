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Espreso.tvОбществоПригород Киева попал в "оранжевый" уровень коронавирусной опасности

Пригород Киева попал в "оранжевый" уровень коронавирусной опасности

Пределы Киево-Святошинского района выделены красным
фото: Google Maps
Начиная с 00:00 понедельника, 24 августа 2020 года, для Киево-Святошинского района Киевской области установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19

Об этом в субботу, 22 августа 2020 года, сообщает пресс-служба облгосадминистрации, передает Еспресо.TV .

Согласно принятому в пятницу, 21 августа, на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решению, "желтый" уровень установлен в городах Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов, а также в Бориспольском, Васильковском, Макаровском, Фастовском районах.

"На такие меры приходится идти из-за значительного увеличения больных коронавирусом в указанных населенных пунктах. Сейчас должны четко отработать механизм избежания негативных последствий и дальнейшего распространения болезни", - заявил председатель ОГА Василий Володин.

На территории других районов, городов областного значения и ОТГ Киевской области применяются противоэпидемические меры, предусмотренные для "зеленого" уровня эпидемической опасности.

Также, как отмечается, члены комиссии обсудили дальнейшую подготовку ко второй волне эпидемии, которую ожидают с приходом осеннего периода, благоприятного для респираторных заболеваний.

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