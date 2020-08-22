Одесситы почтили память погибших воинов и выложили карту Украины из свечей

22 августа, 2020, 07:59

Вечером в пятницу, 21 августа 2020 года, возле памятника Дюку де Ришелье, что в центре Одессы, состоялась патриотическая акция

Волонтеры фестиваля и неравнодушные одесситы выложили из свечей карту Украины с оккупированным Крымом, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на интернетгазету Думская.net .

Среди присутствующих были родные павших на фронте воинов. Они держали портреты Героев.

Участники акции вместе с одесскими капелланами почтили память погибших украинских воинов минутой молчания, а военный оркестр ВМСУ исполнил государственный гимн.

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