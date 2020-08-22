На Запорожье - наибольшее суточное количество заражений COVID-19

22 августа, 2020, 11:03

В Запорожской области за сутки лабораторно подтвердили 52 новых случая коронавируса. Это для региона антирекорд за все время карантина

Такие данные 22 августа 2020 появились на сайте областного лабораторного центра МЗ, передает Еспресо.TV.

"За последние сутки в области зарегистрировано 52 новых случаев заболевания COVID-19 (Запорожье - 22 Бердянск - 7, Мелитополь - 4, Энергодар - 4, Васильевский р-н - 1, Запорожский р-н - 3, Мелитопольский р-н - 1, Ореховский р-н - 2, Запорожский р-н - 8). Летальных исходов не зарегистрировано, выздоровлений в сутки нет", - говорится в сообщении лабцентру МЗ.

Всего на утро 22 августа в Запорожской области зарегистрировано 1287 лабораторно подтвержденных случаев, в т.ч. 105 - среди детей и 156 - среди медицинских работников.

Значительно возросло количество больных в Пологовском районе, в частности в городе Пологи - там уже зарегистрировано 48 случаев. В связи с этим, местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ввести дополнительные ограничительные меры. На территории района запрещено проведение массовых мероприятий. Пологовский городской совет рекомендовал прекратить проведение ярмарок, перевести торговлю продуктами питания на организованные объекты рыночной торговли (имеющие эксплуатационные разрешения).

По данным МЗ, в Украине за последние сутки обнаружили также рекордное количество больных - 2328.

Самые высокие темпы распространения коронавирусной инфекции на территории Украины пока фиксируются в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях. За последние сутки там обнаружено более 200 новых заражений в каждом из названных регионов.

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