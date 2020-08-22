На Николаевщине фура столкнулась с легковушкой: есть жертвы

22 августа, 2020, 11:44

На автодороге Благовещенское-Николаев в ночь с 21 на 22 августа 2020 года произошло лобовое столкновение легковушки Оpel Vectra и грузовика DAF

Два человека погибли, еще два человека были госпитализированы, сообщает со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Еспресо.TV .

Из автомобиля Opel двух пострадавших мужчин 1991 и 1984 рождения госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести и крайне тяжелом состоянии.

"Тела двух погибших мужчин (пассажира 1983 и водителя 1987 рождения), используя гидравлический инструмент, спасатели деблокировали", - говорится в сообщении

Водитель автомобиля DAF не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

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