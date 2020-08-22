МВД Беларуси уверяет, что на протесты выходят наркоманы и бывшие заключенные, которым платят деньги

22 августа, 2020, 15:03

Министерство внутренних дел Республики Беларусь в субботу, 22 августа 2020 года, сообщило о якобы задержании "одного из координаторов незаконных уличных акций"

Такое сообщение на своем официальном телеграмм-канале распространила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, передает Еспресо.TV .

"В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников. Выйти на на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, рассказавшего о встрече с указанным человеком и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги", - отмечает она.

Сейчас, по словам Чемодановой, в отношении обоих мужчин "проводится проверка".

К своему сообщению она приложила видео, где 37-летний наемник с намеренно размытым лицом - по его словам, он недавно вышел из мест лишения свободы - рассказывает о мужчине с "рыжей бородой", который массово нанимает людей на митинги, предлагая по 60 белорусских рублей (свыше 600 грн.) за день "работы".

Кроме того, этот человек заявляет, что видел на митингах молодых девушек, которые показались ему похожими на наркоманок. Те, якобы, готовы "работать" и бесплатно.

Напомним, по данным независимых белорусских СМИ, на днях в страну прибыл "десант" российских пропагандистов. Его миссия - спасать имидж Лукашенко и поносить оппозицию.

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