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Espreso.tvОбществоКитаец пытался вывезти редкий янтарь через "Борисполь"

Китаец пытался вывезти редкий янтарь через "Борисполь"

Почти 1,5 кг янтаря, среди которых и редкий камень, обнаружили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с таможенниками в столичном аэропорту "Борисполь"

Спрятанный товар гражданин Китая, направлявшийся на рейс в Минск, попытался перевезти в своем багаже. Об этом 22 августа 2020 года сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Еспресо.TV .

Среди обнаруженных камней один камень был довольно необычным: внутри него находится замершее насекомое.

Заметим, что такой камень является довольно ценным, а его цена может достигать $25 тыс.

Сейчас камни изъяты и отправлены на экспертизу, а работниками таможни составлены соответствующие материалы.

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