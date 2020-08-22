Китаец пытался вывезти редкий янтарь через "Борисполь"
22 августа, 2020, 21:59
Почти 1,5 кг янтаря, среди которых и редкий камень, обнаружили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с таможенниками в столичном аэропорту "Борисполь"
Спрятанный товар гражданин Китая, направлявшийся на рейс в Минск, попытался перевезти в своем багаже. Об этом 22 августа 2020 года сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Еспресо.TV .
Среди обнаруженных камней один камень был довольно необычным: внутри него находится замершее насекомое.
Заметим, что такой камень является довольно ценным, а его цена может достигать $25 тыс.
Сейчас камни изъяты и отправлены на экспертизу, а работниками таможни составлены соответствующие материалы.
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