Глава Тернопольской ОГА болен COVID-19

22 августа, 2020, 17:01

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш заявил, что у него лабораторно подтвердили коронавирус

Об этом чиновник заявил на своей странице в субботу, 22 августа 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Только что исследование на COVID-19 показало у меня положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно. За время эпидемии мы уже выработали этот навык. Ежедневно буду информировать вас о состоянии дел", - написал Труш.

По его словам, коронавирус может "снова парализовать Тернопольщину", так как статистика печальна: 207 новых случаев за сутки. Есть десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb