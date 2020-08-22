ГБР завершило расследование по делу активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

22 августа, 2020, 18:10

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, пд процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской клинической больницы города Киева

Двух человек подозревают в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч.3 ст. 146 УК Украины); создании, руководстве преступной сообществом или преступной организацией, а также участии в ней (ч. 1 ст. 255 УК Украины); незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины (01.07.2020)), передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Также одного из фигурантов подозревают в умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 115 УК Украины); истязании, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины); подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины (01.07.2020)); служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины (01.07.2020)).

Отмечается, что в связи с использованием поддельного паспорта и использованием заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования.

"Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд", - говорится в сообщении.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года.

Неизвестные вывезли их за город и пытали в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении.

Вербицкий не выжил. Его тело нашли в том же районе.

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