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Espreso.tvМирЕвросоюз и Соединенные Штаты впервые за 20 лет договорились о снижении торговых тарифов

Евросоюз и Соединенные Штаты впервые за 20 лет договорились о снижении торговых тарифов


фото: dispatcheseurope.com
ЕС и США объявили вечером в пятницу, 21 августа 2020 года, о пакете снижения тарифов, который расширит доступ на рынки друг друга для экспорта на сотни миллионов долларов

Подробности со ссылкой на Интерфакс-Украина рассказывает Еспресо.TV.

"В рамках улучшения отношений между ЕС и США это взаимовыгодное соглашение даст положительные результаты для экономики США и ЕС. Мы хотим, чтобы этот пакет снижения тарифов ознаменовал собой лишь начало процесса, который приведет к новым соглашениям, которые создадут более свободную, справедливую и взаимовыгодную атмосферу трансатлантической торговли", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

О подписании соглашения, которое впервые за более чем два десятилетия сокращает пошлины между США и ЕС объявили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и комиссар ЕС по вопросам торговли Фил Хоган. Оно касается пока ограниченного круга весьма специфических товаров.

В частности, ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров. Их экспорт из США в ЕС превысил в 2017 году $ 111 млн. Брюссель отменит эти тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования с ретроактивным действием, начиная с 1 августа 2020 года. Тарифы ЕС будут отменены на пятилетний период, и Еврокомиссия сразу инициирует процедуры, которые сделают изменения постоянными.

США снизят на 50% тарифные ставки на некоторые товары, экспортируемые ЕС, среднегодовой торговой стоимостью в $ 160 млн, включая приготовленные блюда, хрустальную посуду, продукты для обработки поверхностей, ракетный порох, зажигалки и детали для зажигательных устройств. Снижение тарифов в США также будет основано на режиме наибольшего благоприятствования с ретроактивным действием с 1 августа 2020 года.

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