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Espreso.tvМирБелорусский оппозиционер Санников призвал Европу не верить министру иностранных дел Лукашенко

Белорусский оппозиционер Санников призвал Европу не верить министру иностранных дел Лукашенко

Андрей Санников
фото: RFI
Бывший глава Администрации президента Республики Беларусь, а ныне глава МИД страны Владимир Макей находится в полной зависимости от Александра Лукашенко и не стоит доверия

Об этом кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года, известный в мире дипломат, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь", политзаключенный и политэмигрант Андрей Санников заявил в открытом письме в адрес руководителей дипломатических ведомств стран-членов Европейского Союза. Его текст политик обнародовал в субботу, 22 августа 2020 года, на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV.

Санников комментирует последнее обращение Макея к европейцам и попутно напоминает, каким образом он был задействован в преследовании его семьи, в частности, в похищении его трехлетнего сына.

Санников оценивает Макея как "серийного преступника", который может пригодиться "в качестве свидетеля на судебном процессе над своим хозяином".

Вот полная версия письма

"Дорогие друзья.

Я случайно узнал, что мой бывший подчиненный, Владимир Макей, написал вам жалостливое письмо с просьбой не трогать их шайку во главе с Лукашенко, позволить им продолжить жить в роскоши, безнаказанно убивать ни в чем не повинных людей шумовыми гранатами в грудь, пулями в затылок, насиловать взрослых мужчин, разрывать в автозаках матки девушкам и вгонять с ноги резиновую дубинку подросткам в горло.

Он просит за это их сильно не наказывать, ни его, ни хозяина, потому что они еще не всеми своими извращениями насладились, не все глаза вдавили до слепоты в черепную коробку, не все мошонки разбили своими изящными железными подковками, не всех матерей еще заставили выть от отчаяния при виде своих изуродованных ими детей.

Они еще не натешились и просят вас войти в их положение, особенно не ограничивать их финансовые возможности. Ваши деньги им очень нужны для оплаты своих утех.

Еще раз: они вашими деньгами оплачивают физическое уничтожение белорусов и просят не ограничивать ваш кредит для этого их любимого занятия.

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Я бы, наверное, не обращался к вам, дорогие друзья по таким пустякам. Многих из вас я знаю давно, с вашими ведомствами работал, еще когда Беларусь была свободной. Мы вместе пытались выстроить систему безопасности в Европе, которую сегодня активно подрывает Макей и его хозяин.

Не стал бы я беспокоить вас по мелочам, если бы этот лживый мерзавец в свою защиту не стал рассказывать о каких-то анонимных угрозах в адрес его одиннадцатилетнего сына. По его расчетам вы должны повестись на сантименты и простить преступления. Только вот он старательно забыл, что десять лет назад принимал самое непосредственное участие в операции по похищению моего трехлетнего сына и издевательству над ним и Ириной Халип, его мамой и моей женой.

Он был главой администрации Лукашенко и прямым организатором всех провокаций против мирных граждан, непосредственным исполнителем самых грязных приказов своего хозяина.

Дорогие друзья, я понимаю, что вам в силу служебного положения приходилось общаться с этой тварью, хотя многие из вас испытывали сильное чувство брезгливости.

Сейчас другая ситуация. Серийный преступник Макей не представляет интересы ни белорусского государства, ни белорусского народа. Он соучастник и исполнитель преступлений режима, который обязательно предстанет перед судом. Не стоит больше иметь с ним дел.

Хотя, по своей натуре он стукач и может пригодиться как свидетель на судебном процессе над своим хозяином".

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