21 августа на фронте: с российской стороны - перемирие не нарушалось, с украинской - потерь нет

22 августа, 2020, 07:22

21 августа обстрелов и других нарушений достигнутых мирных договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках линии соприкосновения

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 22 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отмечается в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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