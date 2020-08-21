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Espreso.tvЭкономикаЗлоупотребляли монополией на рынке сиропов: АМКУ открыл дело против Roshen

Злоупотребляли монополией на рынке сиропов: АМКУ открыл дело против Roshen


фото: delo.ua
АМКУ открыл дело против компаний, которые входят в состав группы ROSHEN, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке сиропов из патоки

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

"Сегодня АМКУ начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний ROSHEN, по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что группа ROSHEN в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки монопольного положения на рынке патоки крахмальной кукурузной (сиропов), а ее субъекты хозяйствования были ее крупнейшими отечественными производителями.

"По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа ROSHEN в течение 2018 устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик", - отметили в пресс-службе.

Так, в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации сиропов из патоки, группа повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа. При этом отмечается, что в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не установил оснований для повышения цен этой группы.

В АМКУ отмечают, что такие действия ROSHEN по отношению к субъектам хозяйствования - конкурентов на рынках кондитерских изделий, могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.

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