Зеленский в ходе визита на Николаевщину поиграл с мячом в школе
21 августа, 2020, 16:48
21 августа в ходе инспектирования школы-интерната в Николаеве президент Владимир Зеленский поиграл с мячом в спортзале школы и попал в корзину
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в Facebook.
"Проверил санаторную школу-интернат в Николаеве. Здесь и ремонт, и хорошо оборудованные профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения!" - говорится в комментарии к видео Владимира Зеленского.
На видео президент играет с мячом и попадает в баскетбольную корзину с двойного шага.
- Напомним, 20 августа, в ходе визита на Херсонщиту Владимир Зеленский поработал почтальоном
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