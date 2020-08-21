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Espreso.tvОбществоЗеленский в ходе визита на Николаевщину поиграл с мячом в школе

Зеленский в ходе визита на Николаевщину поиграл с мячом в школе

21 августа в ходе инспектирования школы-интерната в Николаеве президент Владимир Зеленский поиграл с мячом в спортзале школы и попал в корзину

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в Facebook.

"Проверил санаторную школу-интернат в Николаеве. Здесь и ремонт, и хорошо оборудованные профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения!" - говорится в комментарии к видео Владимира Зеленского.

На видео президент играет с мячом и попадает в баскетбольную корзину с двойного шага.

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