Зеленский в ходе визита на Николаевщину поиграл с мячом в школе

21 августа, 2020, 16:48

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в Facebook.

"Проверил санаторную школу-интернат в Николаеве. Здесь и ремонт, и хорошо оборудованные профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения!" - говорится в комментарии к видео Владимира Зеленского.

На видео президент играет с мячом и попадает в баскетбольную корзину с двойного шага.

Напомним, 20 августа, в ходе визита на Херсонщиту Владимир Зеленский поработал почтальоном

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