Зеленский прибыл с рабочим визитом на Николаевщину
21 августа, 2020, 12:31
21 августа президент Владимир Зеленский посетил Николаевскую область
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .
Началась рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область.
Глава государства осмотрит завершения работ на автодороге, которую ремонтировали в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Зеленский также примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.
Кроме того, президент встретится с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.
- Напомним, 20 августа, в рамках визита на Херссонщину, Зеленский принес почту в село
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