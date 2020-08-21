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Espreso.tvОбществоЗеленский прибыл с рабочим визитом на Николаевщину

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Николаевщину

21 августа президент Владимир Зеленский посетил Николаевскую область
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

Началась рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область.

Глава государства осмотрит завершения работ на автодороге, которую ремонтировали в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Зеленский также примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.

Кроме того, президент встретится с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.

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