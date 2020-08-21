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Espreso.tvОбществоЗеленский назвал "бредом" сообщение о срыве спецоперации по задержанию причастных к сбивания МН17 террористов

Зеленский назвал "бредом" сообщение о срыве спецоперации по задержанию причастных к сбивания МН17 террористов


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о якобы спецоперации по задержанию бойцов ППК "Вагнера"

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали  "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком  "сливе" какой-то там операции", - сказал Зеленский .

В ответ на вопрос, была ли такая операция, Зеленский спросил: "Зачем вы ставите такое провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"

  • Напомним, 18 августа главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов заявил, что появление части российских наемников в Беларуси, которых позже отдали России, состоялось в рамках спецоперации украинских спецслужб по захвату причастных к войне на Донбассе террористов, но президент Владимир Зеленский приостановил конечную фазу операции . В составе группы якобы планировали задержать - двух террористов, причастных к уничтожению "Боинга" МН17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 вблизи Луганска.

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