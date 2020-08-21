За прошедшие сутки оккупанты обстреляли украинские позиции под Авдеевкой и Новоалександровкой
21 августа, 2020, 07:41
В четверг, 20 августа, российские войска на Донбассе дважды обстреляли позиции украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"За прошедшие сутки задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неприцельно выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а с автоматического станкового гранатомета противник выстрелил возле Новоалександровки", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
20 августа боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
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