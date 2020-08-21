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Espreso.tvОбществоЯпонца уволили за то, что скрыл наличие высшего образования

Японца уволили за то, что скрыл наличие высшего образования


фото: reuters
48-летней городской служащий в японском городе Кобе был уволен после того, как на работе выяснили, что у него есть высшее образование, о котором он не упомянул при подаче резюме 24 года назад

На должность в свое время искали именно человека со средним образованием, а мужчина проучился 4 года в университете и получил степень бакалавра. Он заявил, что не знал о том, что это помешает получить работу - но при этом в своем резюме предусмотрительно не упомянул об университете, сообщает SoraNews24.

В 2006 году многих сотрудников обманщика уволили именно за подачу в резюме ложной информации об образовании - мужчина тогда еще раз уточнил, что у него есть только среднее образование.

Но недавно ему не повезло - кто-то доложил начальству о его университетскомй дипломе, и, после расследования, мужчину уволили.

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