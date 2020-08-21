В ВСУ 43 новых случая COVID-19 за сутки
21 августа, 2020, 11:37
По состоянию на 21 августа в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет - 507 человек
Об этом сообщает пресс-служба Командование медицинских сил ВСУ.
Серез новых больных госпитализированы 9 человек, все остальные лечатся дома.
За период пандемии выздоровели 852 человека. Также там зарегистрировано шесть летальных исходов.
На изоляции находится 870 человек.
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