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Espreso.tvОбществоВ ВСУ 43 новых случая COVID-19 за сутки

В ВСУ 43 новых случая COVID-19 за сутки

По состоянию на 21 августа в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет - 507 человек

Об этом сообщает пресс-служба Командование медицинских сил ВСУ.

Серез новых больных госпитализированы 9 человек, все остальные лечатся дома.

За период пандемии выздоровели 852 человека. Также там зарегистрировано шесть летальных исходов.

На изоляции находится 870 человек.

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