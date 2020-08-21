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Espreso.tvМирВ СК Беларуси начали допрашивать лидеров оппозиции по делу о "захвате власти"

В СК Беларуси начали допрашивать лидеров оппозиции по делу о "захвате власти"


фото: reuters
В пятницу, 21 августа, в Следственный комитет Беларуси прибыли член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак и лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский

Их вызвали на допрос для дачи объяснений по уголовному делу, возбужденному по "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", сообщает TUT.by .

"Не надо ждать, потому что эта история может быть длинная. У нас по закону можно 8:00 допрашивать", - сказал Знак перед входом в здание СК.

Со своей стороны Дылевский заявил, что вызов в СК на допрос не был неожиданностью.

Уволен директор Купаловского театра в Минске и член президиума координационного совета по передаче власти в Беларуси Павел Латушко, который накануне заявил об угрозах, также был вызван в СК. По информации источников NEXTA, в его доме "нашли" какой-то компромат.

Напомним, что в Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти через создание белорусской оппозицией координационного совета.

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