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Espreso.tvМирВ России произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы

В России произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы


фото: Yarnews
В 10-этажном жилом доме в российском Ярославле произошел взрыв

Обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи, сообщает РИА Новости.

Вероятно речь идет о взрыве газа.

По состоянию на сейчас известно, что в результате взрыва один человек погиб и трое пострадали. В доме проводится эвакуация жителей.

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