В России произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы

21 августа, 2020, 20:31

В 10-этажном жилом доме в российском Ярославле произошел взрыв

Обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи, сообщает РИА Новости.

Вероятно речь идет о взрыве газа.

По состоянию на сейчас известно, что в результате взрыва один человек погиб и трое пострадали. В доме проводится эвакуация жителей.