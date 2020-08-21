В России произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы
21 августа, 2020, 20:31
В 10-этажном жилом доме в российском Ярославле произошел взрыв
Обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи, сообщает РИА Новости.
Вероятно речь идет о взрыве газа.
По состоянию на сейчас известно, что в результате взрыва один человек погиб и трое пострадали. В доме проводится эвакуация жителей.
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