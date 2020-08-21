В Польше восстановили кладбище воинов УНР

21 августа, 2020, 22:08

По случаю Дня Независимости Украины, 100-летия Варшавской битвы и битвы под Замостьем посольство Украины в Республике Польша и правительство города Ланьцут (Подкарпатское воеводство) организовали открытие восстановленного кладбища воинов УНР

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

В мероприятии приняли участие вице-маршалок Сейма Рышард Терлецкий, вице-маршалок Сената Марек Пенк, а также представители власти Подкарпатского воеводства, дипломатического корпуса и украинской общины.

Из Украины прибыл председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил всех, кто был причастен к восстановлению военного кладбища в Ланьцуте и подчеркнул важный вклад Армии УНР как союзника Войска Польского в защите Европы от большевицкой агрессии 1920 года.

Напомним, что после подписания Варшавского договора в феврале 1920 года из воинов Армии ЗУНР и УНР в лагере Ланьцут был начат процесс формирования 6-й сечевой стрелецкой дивизии под командованием полковника Марка Безручко, которая совместно с отрядами польской армии остановила под Замостье конную армию Буденного.

Из 30 тысяч украинских воинов, которые находились в лагере и украинской военной станицы в Ланьцуте, более 400 покоятся на этом кладбище.