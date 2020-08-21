В Польше восстановили кладбище воинов УНР
Об этом сообщает посольство Украины в Польше.
В мероприятии приняли участие вице-маршалок Сейма Рышард Терлецкий, вице-маршалок Сената Марек Пенк, а также представители власти Подкарпатского воеводства, дипломатического корпуса и украинской общины.
Из Украины прибыл председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил всех, кто был причастен к восстановлению военного кладбища в Ланьцуте и подчеркнул важный вклад Армии УНР как союзника Войска Польского в защите Европы от большевицкой агрессии 1920 года.
Напомним, что после подписания Варшавского договора в феврале 1920 года из воинов Армии ЗУНР и УНР в лагере Ланьцут был начат процесс формирования 6-й сечевой стрелецкой дивизии под командованием полковника Марка Безручко, которая совместно с отрядами польской армии остановила под Замостье конную армию Буденного.
Из 30 тысяч украинских воинов, которые находились в лагере и украинской военной станицы в Ланьцуте, более 400 покоятся на этом кладбище.
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