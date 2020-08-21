В Польше - рекордное количество случаев коронавируса за сутки

21 августа, 2020, 16:18

За прошедшие сутки в Польше зафиксировали антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом - 903 новых случая

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Кроме того, за сутки в Польше умерли 13 пациентов с коронавирусом. Умершим было от 70 до 93 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

С начала эпидемии в Польше подтверждено 60 281 случай заражения коронавируса, умерли 1 938 пациентов, а выздоровели - 41 029 человек.

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