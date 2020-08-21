В Минске протестующие образовали живую цепь длиной около 13 километров
21 августа, 2020, 21:18
В Минске люди образовали живую цепь длиной около 13 километров, чтобы выразить протест против применения властью силы
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Цепь покаяния" простирается от мемориала в урочище Курапаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий, до СИЗО на Окрестина, куда свозили задержанных во время акций протеста.
Люди держат в руках бело-красно-белые флаги, поют. Проезжающие авто сигналят им.
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- Заметим, что президент Александр Лукашенко заявил, что решит ситуацию в Беларуси в "ближайшие дни".
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