 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Минске протестующие образовали живую цепь длиной около 13 километров

В Минске протестующие образовали живую цепь длиной около 13 километров

В Минске люди образовали живую цепь длиной около 13 километров, чтобы выразить протест против применения властью силы

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Цепь покаяния" простирается от мемориала в урочище Курапаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий, до СИЗО на Окрестина, куда свозили задержанных во время акций протеста.

Люди держат в руках бело-красно-белые флаги, поют. Проезжающие авто сигналят им.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

  • Заметим, что президент Александр Лукашенко заявил, что решит ситуацию в Беларуси в "ближайшие дни".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать