В МВД Беларуси отреагировали на призывы блокировать дороги страны и пригрозили штрафами и арестами
21 августа, 2020, 16:16
В МВД заявили, что нарушение правил пользования звуковыми сигналами наказывается штрафом в 91 белорусский рубль, или примерно 983 грн, а перекрытие движения - от 270 рублей (2 917 грн) до лишения свободы сроком до трех лет
Об этом сообщил пресс-служба МВД Беларуси в Telegram .
"С различных интернет-ресурсов раздаются призывы к водителям умышленно сигналить, создавать пробки на дорогах, блокируя движение транспорта. Абсолютное большинство людей плохо относятся к подобным выходкам провокаторов: на линию 102 поступают многочисленные жалобы и просьбы привлечь к ответственности нарушителей спокойствия. Особенно такие действия усиливают и без того сложную дорожную обстановку перед выходными, когда люди массово выезжают за город", - заявили в МВД Беларуси.
В ведомстве отметили, что нарушение правил пользования звуковыми сигналами влечет за собой административную ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин. (Базовая величина - 27 рублей, соответственно 3 величины - 91 рубль или примерно 983 грн)
"За умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установкой постов или иным способом предусмотрен штраф до 10 базовых величин. Если такие действия повлекли убытки в особо крупном размере, согласно ст. 310 УК предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет", - отметили в МВД.
- Отметим, ранее белорусов призвали перекрывать дороги и остановить 21 августа город Минск в десятибалльных пробках в 18:00. Инициатором остановки движения выступил Telegram-канал NEXTA live, который назвал мероприятие "пробками солидарности". В ходе акции NEXTA предложил белорусам остановить машины в 18:00 и без остановки сигналить в течение 10 минут.
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